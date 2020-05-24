Генсек ООН отреагировал на перемирие в Афганистане

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует объявленное перемирие в Афганистане по случаю праздника разговения Ид аль-Фитр, сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Ранее движение "Талибан" объявило о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Президент Афганистана Ашраф Гани в ответ поручил службам безопасности соблюдать его.
"Генеральный секретарь приветствует объявленное правительством Афганистана и движением "Талибан" прекращение огня, что сделает возможным мирное празднование Ид аль-Фитр", — сказано в заявлении Дюжаррика.
По его словам, генеральный секретарь ООН призывает все заинтересованные стороны воспользоваться этой возможностью и присоединиться к мирному процессу.
"Только мирное урегулирование может положить конец страданиям в Афганистане. ООН привержена поддержке народа и правительства Афганистана в этом важном начинании", — отмечается в заявлении.