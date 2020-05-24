Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генсек ООН приветствует перемирие в Афганистане 

РИА Новости и ещё 22 1 час назад
Генсек ООН отреагировал на перемирие в Афганистане
Фото: © AFP 2020 / Don Emmert
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует объявленное перемирие в Афганистане по случаю праздника разговения Ид аль-Фитр, сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Ранее движение "Талибан" объявило о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Президент Афганистана Ашраф Гани в ответ поручил службам безопасности соблюдать его.
"Генеральный секретарь приветствует объявленное правительством Афганистана и движением "Талибан" прекращение огня, что сделает возможным мирное празднование Ид аль-Фитр", — сказано в заявлении Дюжаррика.
По его словам, генеральный секретарь ООН призывает все заинтересованные стороны воспользоваться этой возможностью и присоединиться к мирному процессу.
"Только мирное урегулирование может положить конец страданиям в Афганистане. ООН привержена поддержке народа и правительства Афганистана в этом важном начинании", — отмечается в заявлении.
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Комментарии
Армия , Африка , Войска , США , Ашраф Ахмадзай , Антониу Гутерреш , Стефан Дюжаррик , ООН , Талибан , Афганистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«Я теперь злой»: Мясников назвал Навального «козлом»
«Я теперь злой»: Мясников назвал Навального «козлом»
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Установлена личность захватчика банка в Москве
00:15
Установлена личность захватчика банка в Москве
Происшествия Криминал
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
01:00
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
02:52
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение