США расторгают действовавший почти 20 лет договор 

22 мая США намерены уведомить Россию о выходе из Договора по открытому небу, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

По мнению издания, выход из очередного соглашения может означать, что президент США Дональд Трамп намерен выйти из основного соглашения о вооружениях с Россией — Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в 2021 году.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, действует с 2002 года, он позволяет свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве 34 стран-подписантов.

Как сообщал «Рамблер», в апреле МИД России Сергей Лавров заявлял, что Договор по открытому небу находится под угрозой, и США, вероятно, уже приняли решение не продлевать соглашение.