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США расторгают действовавший почти 20 лет договор 

Вероника Полынина 41 минуту назад
22 мая США намерены уведомить Россию о выходе из Договора по открытому небу, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Чем грозит миру выход США из Договора по открытому небу
По мнению издания, выход из очередного соглашения может означать, что президент США Дональд Трамп намерен выйти из основного соглашения о вооружениях с Россией — Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в 2021 году.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, действует с 2002 года, он позволяет свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве 34 стран-подписантов.
Как сообщал «Рамблер», в апреле МИД России Сергей Лавров заявлял, что Договор по открытому небу находится под угрозой, и США, вероятно, уже приняли решение не продлевать соглашение.
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Армия , Видео , США
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