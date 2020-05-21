Россия ответит США планом «Б» на выход из договора 

«Мы всегда имеем какой-то план "Б". США давно уже не позиционируют себя как надежного партнера, поэтому приходится планировать нашу дальнейшую деятельность исходя из того, какого партнера мы имеем в настоящий момент», — сказал он ТАСС.

Ермаков назвал безосновательными попытки США представить выход из соглашения как ответ на нарушения со стороны России.

По его словам, США уже не в первый раз пытается обвинить РФ в нарушениях и сделать это основанием для выхода из договоренностей по вооружениям.

«Мы готовы к равноправному взаимодействию с США. Все вопросы решались вполне адекватно в рамках договора, об этом свидетельствовали в том числе союзники США по НАТО», — заявил Ермаков.