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Россия ответит США планом «Б» на выход из договора 

Вероника Полынина и ещё 45 52 минуты назад
Россия ответит США планом «Б» на выход из договора
Фото: РИА Новости
У России есть план «Б» на случай выхода США из Договора по открытому небу, рассказал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
«Мы всегда имеем какой-то план "Б". США давно уже не позиционируют себя как надежного партнера, поэтому приходится планировать нашу дальнейшую деятельность исходя из того, какого партнера мы имеем в настоящий момент», — сказал он ТАСС.
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Ермаков назвал безосновательными попытки США представить выход из соглашения как ответ на нарушения со стороны России.
По его словам, США уже не в первый раз пытается обвинить РФ в нарушениях и сделать это основанием для выхода из договоренностей по вооружениям.
«Мы готовы к равноправному взаимодействию с США. Все вопросы решались вполне адекватно в рамках договора, об этом свидетельствовали в том числе союзники США по НАТО», — заявил Ермаков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в газете New York Times появилась информация, что президент США Дональд Трамп намерен 22 мая уведомить Россию о выходе из Договора по открытому небу.
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Армия , Владимир Ермаков , Дональд Трамп , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС , New York Times , США
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