Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова заявила об активизации боевиков на северо-востоке Сирии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 57 минут назад
Захарова заявила об активизации боевиков в Сирии
Фото: Соцсети
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) воспользовались ситуацией с распространением коронавируса для активизации своих действий на северо-востоке Сирии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы фиксируем, что ухудшается обстановка в неподконтрольных правительству районах на северо-востоке Сирии. Эпидемией коронавируса решили воспользоваться «игиловцы». Они активизировали свои вылазки», — передает ТАСС ее слова.
Как уточнила дипломат, в сложившейся ситуации с ухудшением положения COVID-19 США не заботятся о гражданском населении, пишет РИА «Новости».
«Мы также фиксируем, что ухудшается обстановка в неподконтрольных правительству районах на северо-востоке Сирии, эпидемией коронавируса решили воспользоваться игиловцы, они активизировали свои вылазки, и только в период с 10 по 15 мая террористы совершили более 20 атак против курдских формирований в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка, в результате свыше 20 человек были убиты, около 40 — ранены», — добавила Захарова.
Кроме того, в ведомстве обратили внимание на тревожные сообщения о побеге семи игиловцев из тюрьмы при лагере внутриперемещенных лиц Аль-Хауль.
«Все эти факты лишний раз подтверждают, что оккупирующие Заевфратье Соединенные Штаты Америки и их союзники не заботятся о гражданском населении, о поддержании безопасности и о других действительно важных вопросах», — сказала представитель МИД.
Ранее, командир подразделения боевиков, перешедший на сторону правительственных войск Сирии Абу Хамзи сообщил, что военные США с базы Эт-Танф сотрудничают с ИГ.
Напомним, директор Стокгольмского института исследований мира (SIPRI) Дэн Смит заявил, что конфликты в Сирии, Ираке, Афганистане, Северной и Западной Африке будут усугубляться в результате пандемии коронавирусной инфекции.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В США испугались российского беспилотника на базе Су-57 В США испугались российского беспилотника на базе Су-57 Войска Сарраджа захватили принадлежавший армии Хафтара ЗРК «Панцирь» Войска Сарраджа захватили принадлежавший армии Хафтара ЗРК «Панцирь» Армия Хафтара объявила о крупнейшей воздушной операции в Ливии Армия Хафтара объявила о крупнейшей воздушной операции в Ливии
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Конфликты , Политика , Дэн Смит , Мария Захарова , МИД , Исламское государство , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депздрав решил судьбу людей с иммунитетом к COVID-19
Депздрав решил судьбу людей с иммунитетом к COVID-19
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Видео
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение