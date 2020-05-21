Захарова заявила об активизации боевиков в Сирии

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) воспользовались ситуацией с распространением коронавируса для активизации своих действий на северо-востоке Сирии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы фиксируем, что ухудшается обстановка в неподконтрольных правительству районах на северо-востоке Сирии. Эпидемией коронавируса решили воспользоваться «игиловцы». Они активизировали свои вылазки», — передает ТАСС ее слова.
Как уточнила дипломат, в сложившейся ситуации с ухудшением положения COVID-19 США не заботятся о гражданском населении, пишет РИА «Новости».
«Мы также фиксируем, что ухудшается обстановка в неподконтрольных правительству районах на северо-востоке Сирии, эпидемией коронавируса решили воспользоваться игиловцы, они активизировали свои вылазки, и только в период с 10 по 15 мая террористы совершили более 20 атак против курдских формирований в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка, в результате свыше 20 человек были убиты, около 40 — ранены», — добавила Захарова.
Кроме того, в ведомстве обратили внимание на тревожные сообщения о побеге семи игиловцев из тюрьмы при лагере внутриперемещенных лиц Аль-Хауль.
«Все эти факты лишний раз подтверждают, что оккупирующие Заевфратье Соединенные Штаты Америки и их союзники не заботятся о гражданском населении, о поддержании безопасности и о других действительно важных вопросах», — сказала представитель МИД.
Ранее, командир подразделения боевиков, перешедший на сторону правительственных войск Сирии Абу Хамзи сообщил, что военные США с базы Эт-Танф сотрудничают с ИГ.
Напомним, директор Стокгольмского института исследований мира (SIPRI) Дэн Смит заявил, что конфликты в Сирии, Ираке, Афганистане, Северной и Западной Африке будут усугубляться в результате пандемии коронавирусной инфекции.