Захарова заявила об активизации боевиков в Сирии

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«Мы фиксируем, что ухудшается обстановка в неподконтрольных правительству районах на северо-востоке Сирии. Эпидемией коронавируса решили воспользоваться «игиловцы». Они активизировали свои вылазки», — передает ТАСС ее слова.

Как уточнила дипломат, в сложившейся ситуации с ухудшением положения COVID-19 США не заботятся о гражданском населении, пишет РИА «Новости».

«Мы также фиксируем, что ухудшается обстановка в неподконтрольных правительству районах на северо-востоке Сирии, эпидемией коронавируса решили воспользоваться игиловцы, они активизировали свои вылазки, и только в период с 10 по 15 мая террористы совершили более 20 атак против курдских формирований в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка, в результате свыше 20 человек были убиты, около 40 — ранены», — добавила Захарова.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на тревожные сообщения о побеге семи игиловцев из тюрьмы при лагере внутриперемещенных лиц Аль-Хауль.

«Все эти факты лишний раз подтверждают, что оккупирующие Заевфратье Соединенные Штаты Америки и их союзники не заботятся о гражданском населении, о поддержании безопасности и о других действительно важных вопросах», — сказала представитель МИД.

Ранее, командир подразделения боевиков, перешедший на сторону правительственных войск Сирии Абу Хамзи сообщил, что военные США с базы Эт-Танф сотрудничают с ИГ.