Фрегаты ЧФ провели учебные стрельбы в Крыму

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Фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» провели артиллерийские стрельбы по береговым целям на полигоне в Крыму , сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв

По его словам, военные успешно поразили из установки А-190 видимые и невидимые цели при поддержке штурмана.

Рулёв добавил, что стрельбы прошли в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки на 2020 год, передаёт «Интерфакс».