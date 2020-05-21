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Фрегаты Черноморского флота провели учебные стрельбы в Крыму 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Фрегаты ЧФ провели учебные стрельбы в Крыму
Фото: Минобороны России/vk.com
Фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» провели артиллерийские стрельбы по береговым целям на полигоне в Крыму, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.
По его словам, военные успешно поразили из установки А-190 видимые и невидимые цели при поддержке штурмана.
Рулёв добавил, что стрельбы прошли в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки на 2020 год, передаёт «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru писал, что министерство обороны создаст новое образовательное учреждение — Военно-инженерную академию. Она станет основным учебным заведением для подготовки военных инженеров.
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Армия , Алексей Рулев , Министерство обороны , Интерфакс , Республика Крым
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