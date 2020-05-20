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Солдаты Асада преградили путь армии США 

Lenta.ru 24 минуты назад
Солдаты Асада столкнулись с армией США
Фото: РИА Новости
Солдаты сирийской армии, подконтрольной президенту страны Башару Асаду, преградили путь колоннам армии США. Об этом сообщает SANA.
Известно, что инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте около города Тель-Тамр провинции Хасака. Американцы были вынуждены прервать свой маршрут, развернуться и поехать в обратном направлении.
14 мая сообщалось, что в провинции Хасака местные жители блокировали проезд американского военного конвоя. Сирийцы вышли на дорогу с лопатами, как только на ней появились машины армии США, потребовали, чтобы конвой развернулся, и забросали его камнями.
Ранее в мае появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии. 2 мая российские военные преградили путь американскому конвою к городу Камышлы, где находится российская военная база. После этого военные из России отошли от границ города к аэропорту, где они базируются, а американцы остались на въезде.
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Комментарии 2
Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , США , Башар Асад
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