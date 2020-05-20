В США испугались нового российского беспилотника 

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Американское издание Popular Mechanics отреагировало на новость о прошедших в России испытаниях беспилотного режима у новейшего истребителя пятого поколения Су-57, пишет «Царьград».

По мнению издания, проведение подобных испытаний говорит о том, что Россия уверенно двигается в сторону создания беспилотников-истребителей.

Издание указывает, что Су-57 — серьезная боевая машина, которая превосходит аналоги в том числе по стелс-технологиям.

Предположительно, Су-57 будет работать в паре с БПЛА С-70 «Охотник». Задача истребителя — очистить небо от вражеских самолетов, беспилотника — нанести удары по наземным целям.

Издание пишет, что концепцию, которую реализует Россия, ранее уже описал глава компании SpaceX Илон Маск . Он говорил, что «эра истребителей прошла», и у американского F-35 должен быть конкурент с беспилотными технологиями, которым будет дистанционно управлять оператор.