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В США испугались нового российского беспилотника 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Американское издание Popular Mechanics отреагировало на новость о прошедших в России испытаниях беспилотного режима у новейшего истребителя пятого поколения Су-57, пишет «Царьград».
По мнению издания, проведение подобных испытаний говорит о том, что Россия уверенно двигается в сторону создания беспилотников-истребителей.
В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor
Издание указывает, что Су-57 — серьезная боевая машина, которая превосходит аналоги в том числе по стелс-технологиям.
Предположительно, Су-57 будет работать в паре с БПЛА С-70 «Охотник». Задача истребителя — очистить небо от вражеских самолетов, беспилотника — нанести удары по наземным целям.
Издание пишет, что концепцию, которую реализует Россия, ранее уже описал глава компании SpaceX Илон Маск. Он говорил, что «эра истребителей прошла», и у американского F-35 должен быть конкурент с беспилотными технологиями, которым будет дистанционно управлять оператор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в Сирии прошла программа испытаний новейших истребителей Су-57. В частности, на базе летающей лаборатории Т-50 прошла отработка беспилотного режима, которая проводилась в присутствии летчика.
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Армия , Видео , Войска , Катастрофы , Оружие , Сергей Шойгу , Илон Маск , SpaceX , Царьград ТВ , США
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