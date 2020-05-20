В США испугались нового российского беспилотника 

Американское издание Popular Mechanics отреагировало на новость о прошедших в России испытаниях беспилотного режима у новейшего истребителя пятого поколения Су-57, пишет «Царьград».
По мнению издания, проведение подобных испытаний говорит о том, что Россия уверенно двигается в сторону создания беспилотников-истребителей.
Издание указывает, что Су-57 — серьезная боевая машина, которая превосходит аналоги в том числе по стелс-технологиям.
Предположительно, Су-57 будет работать в паре с БПЛА С-70 «Охотник». Задача истребителя — очистить небо от вражеских самолетов, беспилотника — нанести удары по наземным целям.
Издание пишет, что концепцию, которую реализует Россия, ранее уже описал глава компании SpaceX Илон Маск. Он говорил, что «эра истребителей прошла», и у американского F-35 должен быть конкурент с беспилотными технологиями, которым будет дистанционно управлять оператор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в Сирии прошла программа испытаний новейших истребителей Су-57. В частности, на базе летающей лаборатории Т-50 прошла отработка беспилотного режима, которая проводилась в присутствии летчика.