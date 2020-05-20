В разгар пандемии COVID-19, унесшей жизни более полумиллиона человек по всему миру, сотни расположенных в разных странах биолабораторий США , которые под видом безобидных исследовательских центров занимаются якобы научными экспериментами в интересах биологической безопасности, в борьбе с коронавирусом не проявили себя никак. И это несмотря на то, что в самих Соединенных Штатах ситуация с зараженными и умершими от COVID-19 стала трагедией национального масштаба, отмечает генеральный директор Центра Политической информации Алексей Мухин на страницах издания «Аргументы недели».

Грузии, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Эксперт напоминает, что после распада СССР биолаборатории США стали создаваться на территориях новоиспеченных республик с заметной регулярностью. Так, они появились на территории Украины Молдовы . Причем количество лабораторий, созданных по периметру российских границ, по словам Алексея Мухина, с каждым годом только растет.

«Невооруженным глазом виден первостепенный интерес американского правительства к финансированию подобных проектов. Особенно если они основываются на секретных разработках советских ученых по созданию биологического оружия», — добавляет эксперт.

При этом, продолжает он, не только географическая расположенность вблизи российских границ объединяет эти лаборатории между собой.

«Еще их связывает тот факт, что доступ ко всем объектам и результатам исследований имеют исключительно американские специалисты. Местные ученые и технический персонал банально не имеют доступа даже внутрь помещений, где проводятся наиболее важные и секретные исследования», — говорит он.

В середине апреля ряд украинских депутатов направил официальный запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подтвердить факт существования в Украине, по меньшей мере, 15 биологических лабораторий, финансируемых Соединенными Штатами. Посольство США в Киеве информацию не отрицало, однако заявило о мирном характере проводимых с 2005 года экспериментах. Однако, по словам эксперта, вспышки опасных болезней на Украине могут свидетельствовать об обратном. Так, в 2011 году произошла вспышка холеры, погибло 33 человека; 2014 год — холерой заразились 800 человек; 2016 год — 20 военнослужащих погибли от вируса, похожего на грипп, а среди гражданского населения выявлены 364 смертельных случая; за 11 месяцев 2019 года корью заразились 5371 украинцев, среди них 2347 — дети. Для сравнения, в 2017 году было зафиксировано всего 87 случаев, а в 2016 — 3.

В соответствии с дополнительным договором, США модернизируют бывшие советские, а ныне украинские лаборатории, в которых находится множество опасных вирусов, таких как сибирская язва или чума. Однако согласно тому же документу, стороны должны были предотвращать распространение технологий, патогенов и знаний, а не активно работать над их созданием. «Не лучше ли было вовсе уничтожить лаборатории или проводить опасные исследования в своей стране? Но Вашингтону оказалось намного проще и безопаснее экспериментировать за океаном на чужой территории, где, в случае ошибки ученых, „наштампованный вирус“ будет уничтожать граждан совсем другого государства», — говорит Алексей Мухин.

По информации украинских депутатов, в мире существует около 400 биологических лабораторий, финансируемых на средства американских налогоплательщиков и 15 из них находятся на Украине: три в Киеве и во Львове, по одной в Одессе, Херсоне, Тернополе, Ужгороде, Виннице, Харькове и Луганске, две в Днепропетровске.

Говоря о ситуации в других бывших республиках, эксперт напоминает, что в 2008 году в Молдове была открыта американская Центральная референс-лаборатория в рамках проекта «Предупреждение ВИЧ/СПИДа и гепатитов В, С», но с небольшой оговоркой: правительство и службы безопасности Молдовы не имеют доступа в лабораторию и не контролируют ход исследований.

Также наращивание военно-биологических мощностей также происходило в Средней и Центральной Азии. Так, в 2007 году в Узбекистане появилась первая национальная референс-лаборатория, расположенная в Ташкенте. В 2013 году заработали еще две — в Андижане и Фергане, а в 2016 году — в Ургенче (Хорезмская региональная диагностическая лаборатория). Их строительство было оплачено DTRA. Кроме того, США профинансировали модернизацию диагностических лабораторий, развернутых на базе республиканского Института микробиологии, Центрального военного госпиталя, Научно-исследовательского института вирусологии и Центра профилактики карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения . Сейчас на территории страны насчитывается 10 объектов.

В 2008 году Армения присоединилась к программе DTRA по снижению биологической угрозы (BTRP), а уже к 2018 году американские подрядчики создали целую сеть из 12 биолабораторий в стране, потратив на это около 50 миллионов долларов. Три из них находятся в Ереване — в Центре по контролю и профилактике заболеваний, в Госслужбе безопасности пищевых продуктов и в инфекционной клинической больнице «Норк», а региональные лаборатории действуют в Иджеване, Гюмри, Мартуни и Ванадзоре. Как отмечают вирусологи, в результате деятельности этих лабораторий резко ухудшилась эпидситуация в стране.

В 2005 году Азербайджан подписал соглашение с Минобороны США «О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере». Так, в 2013 году появилась центральная референс-лаборатория в Баку стоимостью около 170 миллионов долларов, специализирующаяся на исследовании патогенных микроорганизмов в образцах человеческого и животного происхождения. Кроме того, построены и модернизированы около 10 станций биологического мониторинга в разных районах Азербайджана в рамках сотрудничества с американцами.

В 2016 году в Алматы открылась Центральная референс-лаборатория на базе Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева. Строить ее начали американцы еще в 2010 году, выделив на эти цели 80 миллионов долларов, напоминает эксперт. Тогда Вашингтон заявил, что озабочен эпидемиологической ситуацией в мире, и хотел бы помочь Казахстану в борьбе с инфекционными заболеваниями по примеру других постсоветских республик, где такие лаборатории уже работали. Но место для строительства выбрали особенное — зону сейсмической активности.

К тому же, продолжает Алексей Мухин, географически страна располагается на территории с постоянными ветрами, и попавшая в атмосферу инфекция может быстро распространиться на большие расстояния. Утечка опасных инфекций поставит под удар жизнь миллионов жителей Казахстана, а также российских граждан, проживающих вблизи казахской границы.

По словам Пентагона, создание сети референс-лабораторий США на территории бывших советских республик имеет цель не допустить в этих странах утечки в окружающую среду штаммов микроорганизмов, а также минимизировать шансы биологической атаки на Америку.

«Не понятно только, как, например, Казахстан или Молдова смогут организовать биологическую атаку на США. Не ясен и тот факт, почему эти исследовательские центры находятся в больших городах с высокой плотностью населения, где утечка вируса наиболее опасна», — говорит эксперт.

По его словам, сейчас, в условиях пандемии коронавируса, политики и эксперты многочисленных стран, на чьей территории созданы биолаборатории США, задаются вопросами: «Почему нет каких-либо результатов работы этой сети лабораторий в борьбе с COVID-19? Почему такая масштабная сеть медучреждений, функционирующая в интересах биологической защиты, не сделала ровным счетом ничего для защиты даже своих граждан»? Ответы на эти вопросы, по мнению Алексея Мухина, лежат на поверхности.