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Еще один F-35 разбился 

Мария Иванова и ещё 8 10 минут назад
Третий F-35 разбился
Фото: Jensen Stidham / Reuters
В штате Флорида разбился американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II. Об этом сообщается на странице подразделения ВВС США 33rd Fighter Wing в Facebook.
Истребитель вылетел на стандартную тренировку и потерпел крушение при посадке на авиабазе Эглин. Пилота доставили в местную больницу, он находится в стабильном состоянии. Причины аварии станут известны после расследования.
В США разбился F-35
Как отмечает издание The Drive, если этот F-35 не смогут восстановить, это будет уже третья авария, закончившаяся полным уничтожением истребителя.
Кроме того, это уже второе крушение на базе Эглин за последние дни. Как писал «Рамблер», 15 мая там разбился истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Тогда пилот также катапультировался, его госпитализировали.
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Армия , В мире , Происшествия
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