Чужой памятник: почему Чехия не отдаст Конева России

Чехия не может передать России демонтированный памятник советскому маршалу Ивану Коневу, поскольку он принадлежит не военному ведомству страны, а муниципальным властям, объяснил глава минобороны республики Лубомир Метнар. Решение о сносе монумента также принимали власти района Прага-6. Они планируют перенести скульптуру в новый музей в столице.

Минобороны Чехии не может передать России демонтированный в апреле памятник советскому маршалу Ивану Коневу, потому что он принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству, говорится в ответе министра обороны республики Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Сергея Шойгу

«Памятник не является имуществом Минобороны и не находится на его территории. Одновременно, согласно правовым нормам, его нельзя включить в категорию военных захоронений. Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а Минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче России», — указал в ответном письме Метнар.

Чешский министр напомнил, что на попечении военного ведомства находятся примерно 4 тыс. российских военных захоронений и минобороны страны ежегодно выделяет средства на их поддержание и реконструкцию. Значительные средства на сохранность могил красноармейцев предоставляют и органы власти отдельных краев, городов и сел Чехии, заверил министр.

По его мнению, решению проблемы с памятником Коневу могли бы способствовать намеченные консультации между дипведомствами Чехии и России в соответствии с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве между обеими странами от 1993 года.

«Одновременно считаю, что эти консультации могли бы стать позитивным импульсом для двустороннего сотрудничества в вопросе сохранения военных могил», — обратил внимание Метнар.

О том, что он получил письмо от Сергея Шойгу, 9 апреля сообщил пресс-секретарь Минобороны Чехии Ян Пейшек. Выдержки из него растиражировали чешские электронные СМИ. В письме подчеркивалась выдающаяся роль маршала Конева в освобождении Праги и всей Европы от нацизма. Шойгу напомнил, что только в ходе Пражской стратегической операции погибли и получили ранения более 50 тыс. советских солдат, которые сражались за свободу и независимость чешского народа.

Глава российского Минобороны отмечал, что в России не могут «остаться безучастными» к сносу памятника маршалу Коневу. По этой причине Шойгу предложил чешскому коллеге «как можно скорее передать памятник РФ».

Памятник Коневу установили в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х — начале 1980-х годов на средства горожан. Этот монумент стал символом благодарности чешского народа за то, что полководец сохранил здания столицы, отказавшись от применения тяжелой артиллерии во время штурма города при его освобождении от нацистов в мае 1945 года.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Если до этого на памятнике были только сведения о его роли в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, то позже на табличке появилась информация о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

И хотя общественность протестовала против такого решения, монумент все же сняли с пьедестала 3 апреля по решению муниципальных властей района Прага-6.

Как утверждают в Чехии, памятник планируют передать в Музей ХХ века, который должна создать столичная мэрия

Муниципалитет принял решение о демонтаже скульптуры еще 12 сентября прошлого года. Уже после сноса Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».