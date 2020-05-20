ВКС несут потери: разбился военный вертолет Ми-8

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В Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8. Все трое членов экипажа погибли. Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной версии, причиной трагедии могла стать техническая неисправность. В Клинском районе находится 92-я Инструкторско-исследовательская эскадрилья ВВС, как раз эксплуатирующая Ми-8.

Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. Все трое членов экипажа погибли.

Машина принадлежит Воздушно-космическим силам РФ . Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной версии, причиной трагедии могла стать техническая неисправность, приводит ТАСС слова источника в военной сфере.

На месте работает комиссия Главного командования ВКС. Поисковая группа обнаружила оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, их состояние удовлетворительное, передает РИА «Новости».

В Клинском районе находится 92-ая Инструкторско-исследовательская эскадрилья, которая входит в состав Военно-воздушных сил РФ, являющихся, в свою очередь, составной частью ВКС РФ.

Несколько лет назад Минобороны сообщало, что в эскадрилью поступили три новых транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ, построенных на Улан-Удэнском авиационном заводе . В Клин они прибыли своим ходом, преодолев свыше 5 тыс. км с промежуточными посадками для дозаправки и отдыха экипажа.

Ми-8АМТШ — транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на основе транспортно-боевого Ми-8. Вертолет оснащен надежной бронезащитой членов экипажа, дистанционно управляемым пулеметом ПКТ, прикрывающим заднюю полусферу.

Среди подвесного вооружения — противотанковые управляемые ракеты «Атака», «Штурм» и управляемые ракеты класса «воздух-воздух» «Игла».

На выставке «Фарнборо-99» Ми-8АМТШ получил наименование «Терминатор».

Инструкторско-исследовательская эскадрилья, дислоцированная в Клину, входит в состав Торжокского центра боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала армейской авиации). Занимается исследовательской работой на новой авиационной технике, оснащена вертолетами Ми-8 и Ми-24 всех модификаций.

Два дня назад в результате крушения самолета пилотажной группы канадских ВВС Snowbirds в провинции Британская Колумбия погиб один человек. Погибшим был один из членов экипажа. Кроме того, один член команды получил серьезные ранения.

В администрации города Камлупс, возле аэропорта которого случилось ЧП, уведомили, что самолет разбился вскоре после взлета. При этом в результате крушения был поврежден жилой дом, в котором произошел пожар.

В середине текущего месяца американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor разбился в районе авиабазы Эглин в штате Флорида во время учебного полета, пилот сумел катапультироваться.

«Самолет F-22, приписанный к 43-й истребительной эскадрилье и входящий в состав 325-го истребительного авиакрыла, в настоящее время базирующегося в Эглине, разбился сегодня утром примерно в 9.15», — говорилось в сообщении авиабазы.

По словам военных, разрушений или погибших вследствие крушения нет. Пилот истребителя был определен в больницу в стабильном состоянии.