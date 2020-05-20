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Уничтожение российского «Панциря» в Ливии попало на видео 

Вероника Полынина и ещё 3 23 минуты назад
Уничтожение российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии попало на видео. Кадры опубликованы в Twitter-аккаунте Clash Report.
Ранее в среду, как писал «Рамблер», турецкое агентство Anadolu сообщило об ударе армии правительства национального согласия Ливии (ПНС) по системе противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара российского производства.
Агентство уточнило, что удар был нанесен по системе противовоздушной обороны ЛНА, развернутой в районе города Тархуна. В результате один из беспилотных летательных аппаратов уничтожил ЗРПК «Панцирь», который был поставлен в Ливийскую армию из Объединенных Арабских Эмиратов.
Представитель командования ПНС заявил позже, что всего за день было ликвидировано три ЗРПК «Панцирь» с помощью артиллерии и беспилотных аппаратов: два в районе города Тархуна, еще один к югу от Сирта.
Армия , Видео , Оружие , Война в Сирии , Гражданская война , Ливия
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