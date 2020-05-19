Артиллеристы ЗВО получили модернизированные «Мста-СМ2»

Основу огневой мощи 2С33 «Мста-СМ2» составляет орудие 2А65 калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту.

Артиллерийские подразделения, дислоцированные в Брянской области , получили десять самоходных гаубиц 2С33 «Мста-СМ2» в рамках гособоронзаказа, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«С начала летнего учебного периода личный состав дивизионов приступит к освоению модернизированных 152-мм гаубиц "Мста-СМ2". Глубокая модернизация парка боевой техники артиллерийских дивизионов позволит усилить боевые возможности объединения при проведении занятий по обороне и наступлению, а также создаст для мотострелковых и танковых подразделений армии новые возможности при проведении совместных тактических занятий и учений», — говорится в сообщении.

«Мста-С» — 152-мм самоходно-артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц, построенная на базе узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80 и орудия «Мста-Б».

Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. При стрельбе используются как выстрелы из боеукладки, так и подающиеся с грунта, без потери в скорострельности (7-8 выстрелов в минуту).

В 1989 году самоходка была принята на вооружение артиллерийских полков мотострелковых и танковых дивизий Советской армии. Впервые демонстрировалась на авиасалоне в городе Жуковском в августе 1992 года.