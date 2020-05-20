Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЛНР и ДНР привели войска в полную боевую готовность 

Газета.Ru и ещё 51 3 часа назад
ЛНР и ДНР привели войска в полную боевую готовность
Фото: ТАСС
Самопровозглашенные Луганская народная республика (ЛНР) и Донецкая народная республика (ДНР) привели войска в полную боевую готовность, передает РИА "Новости".
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий заявил, что такое решение было принято из-за постоянных обстрелов со стороны украинских силовиков. Народная милиция готова защитить мирное население от агрессии со стороны Киева, подчеркнул он.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в текущем месяце Украина 250 раз нарушила режим прекращения огня, в результате 1 мирный житель погиб и 11 получили ранения. По его словам, республика готова к диалогу с Киевом, однако не собирается постоянно проявлять миролюбие в одностороннем порядке.
Как заявила депутат народного совета ДНР Елена Шишкина, над действующим президентом Украины Владимиром Зеленским могут организовать народный трибунал. Он обвиняется в геноциде населения, блокаде Донбасса, пропаганде войны и нападении на мирных граждан.
Ранее Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений в течении ближайших двух месяцев.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Газета.Ru: последние новости
ПНС Ливии заявили о взятии контроля над авиабазой Эль-Ватыя ПНС Ливии заявили о взятии контроля над авиабазой Эль-Ватыя Во Флориде разбился истребитель F-35A Lightning II Во Флориде разбился истребитель F-35A Lightning II Мухин назвал цель сосредоточенных у границ России биолабораторий США Мухин назвал цель сосредоточенных у границ России биолабораторий США
Комментарии
Армия , Украина , Денис Пушилин , Владимир Зеленский , Яков Осадчий , Елена Шишкина , Министерство обороны , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матвиенко узнала результаты теста на коронавирус
Матвиенко узнала результаты теста на коронавирус
«Невозможно засечь»: чем угрожают РФ новейшие АПЛ США
«Невозможно засечь»: чем угрожают РФ новейшие АПЛ США
В Подмосковье включили отопление
В Подмосковье включили отопление
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
02:32
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
Шоу-бизнес
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
03:44
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
Украина В мире
Россиянам отказали в любимом курорте
03:09
Россиянам отказали в любимом курорте
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение