ЛНР и ДНР привели войска в полную боевую готовность 

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Самопровозглашенные Луганская народная республика (ЛНР) и Донецкая народная республика (ДНР) привели войска в полную боевую готовность, передает РИА "Новости".

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий заявил, что такое решение было принято из-за постоянных обстрелов со стороны украинских силовиков. Народная милиция готова защитить мирное население от агрессии со стороны Киева, подчеркнул он.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в текущем месяце Украина 250 раз нарушила режим прекращения огня, в результате 1 мирный житель погиб и 11 получили ранения. По его словам, республика готова к диалогу с Киевом, однако не собирается постоянно проявлять миролюбие в одностороннем порядке.

Как заявила депутат народного совета ДНР Елена Шишкина , над действующим президентом Украины Владимиром Зеленским могут организовать народный трибунал. Он обвиняется в геноциде населения, блокаде Донбасса, пропаганде войны и нападении на мирных граждан.

Ранее Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений в течении ближайших двух месяцев.