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Минобороны построит в Дагестане больницу для лечения COVID-19 

Lenta.ru 30 минут назад
Минобороны построит в Дагестане медцентр
Фото: globallookpress.com
Министерство обороны России построит в Дагестане многофункциональный медицинский центр на 200 коек для помощи зараженным коронавирусом. Об этом сообщается в бюллетени, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что строительство будет произведено по специализированному проекту Минобороны, который уже успешно реализован в Хабаровске и подмосковном Подольске в рамках выполнения государственной программы по возведению 16 многопрофильных медцентров в различных округах страны.
Президент России Владимир Путин в своем обращении ранее объяснил высокую смертность в республике тем, что инфицированные слишком поздно обращаются за медицинской помощью и пытаются лечиться сами. Он также подчеркнул, что регион получит всю нужную помощь, и поручил оперативно решить вопрос с нехваткой оборудования, врачей и тест-систем.
В субботу, 16 мая, глава минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в регионе более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. По его словам, общее число зараженных COVID-19 на территории республики составило свыше 13 тысяч человек.
Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 18 мая в Дагестане официально зафиксировано 3460 случаев заражения инфекцией, 29 человек с этим диагнозом умерли.
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Комментарии
Армия , Джамалудин Гаджиибрагимов , Владимир Путин , Министерство обороны , Минздрав РФ , Подольск , Республика Дагестан , Хабаровск
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