В расстреле на авиабазе США нашли следы «Аль-Каиды»

Известно лишь то, что улики как-то относятся к мобильной связи. По данным агентства, телефон нападавшего пытались взломать в течение всего времени после инцидента — целью было выяснить, есть ли у него связи с террористами.

Сообщается, что стрелок — саудовский студент Мухаммад аш-Шамрани — публиковал антиизраильские и антиамериканские лозунги и цитировал лидера «Аль-Каиды» Осаму бен Ладена в своих социальных сетях.

О том, что произошедшее было терактом, заявил в январе генпрокурор США Уильям Барр . В феврале текущего года была обнародована аудиозапись, в которой «Аль-Каида» берет на себя ответственность за стрельбу.

6 декабря 2019 года на авиабазе США в Пенсаколе началась стрельба, ее устроил аш-Шамрани. В результате погибли три человека — 23-летний выпускник Военно-морской академии США Джошуа Уотсон, 19-летний курсант Мухаммед Хайтхэм и моряк-курсант Кэмерон Уолтерс, которому был 21 год. База в Пенсаколе, которая находится недалеко от границы штатов Флорида и Алабама, является крупным учебным полигоном для ВМС США.