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ФБР нашло следы «Аль-Каиды» в расстреле на американской авиабазе 

Lenta.ru 1 час назад
В расстреле на авиабазе США нашли следы «Аль-Каиды»
Фото: Josh Brasted / Getty Images
ФБР нашло улики, подтверждающие, что расстрел на американской авиабазе в штате Флорида в декабре 2019 года связан с международной террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России). Об этом сообщает агентство Reuters.
Известно лишь то, что улики как-то относятся к мобильной связи. По данным агентства, телефон нападавшего пытались взломать в течение всего времени после инцидента — целью было выяснить, есть ли у него связи с террористами.
Сообщается, что стрелок — саудовский студент Мухаммад аш-Шамрани — публиковал антиизраильские и антиамериканские лозунги и цитировал лидера «Аль-Каиды» Осаму бен Ладена в своих социальных сетях.
О том, что произошедшее было терактом, заявил в январе генпрокурор США Уильям Барр. В феврале текущего года была обнародована аудиозапись, в которой «Аль-Каида» берет на себя ответственность за стрельбу.
6 декабря 2019 года на авиабазе США в Пенсаколе началась стрельба, ее устроил аш-Шамрани. В результате погибли три человека — 23-летний выпускник Военно-морской академии США Джошуа Уотсон, 19-летний курсант Мухаммед Хайтхэм и моряк-курсант Кэмерон Уолтерс, которому был 21 год. База в Пенсаколе, которая находится недалеко от границы штатов Флорида и Алабама, является крупным учебным полигоном для ВМС США.
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Комментарии
Армия , Происшествия , Уильям Барр , ФБР , Аль-Каида
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