Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи 

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Силы правительства национального согласия (ПНС) провезли самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства по улицам Триполи. Видеозаписи опубликованы в Telegram-канале WarJournal.

Техника была оставлена на авиабазе Аль-Ватия у Триполи, откуда ПНС выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Ранее сообщалось, что силы ПНС провели операцию против ЛНА при поддержке турецких военных. База имела стратегически важное значение для Хафтара, поскольку служила плацдармом для его операций по взятию Триполи.