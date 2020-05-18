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СМИ США считают, что РФ осваивает новую тактику борьбы с подлодками НАТО 

News.ru и ещё 1 15 минут назад
Россию заподозрили в освоении новой военной тактики
Фото: globallookpress.com
Политическое американское издание The National Interest заявило, что российские военные осваивают новую тактику борьбы с подводными лодками НАТО.
Журналисты газеты обратили внимание на увеличение масштабов учений, которые проводят российские военные в Балтийском, Средиземном и Чёрном морях. Отмечается, что ВМС РФ был замечен недавно и в Баренцевом море, которое привлекательно для США и НАТО из-за его близости к России. ВМС США начало проводить на этой территории операции, чтобы понимать, как работать в условиях экстремальных арктических холодов.
Однако после появления американских и британских военных в этом регионе, Россия начала на постоянной основе проводить учения в Баренцевом море.
Соединённые Штаты и их союзники фактически проводят манёвры на территориях, которые Россия считает своим «задним двором», вполне логично, что Москва активизировала свои усилия по освоению новой противолодочной тактики. Эта новая противолодочная тактика была разработана ещё в прошлом году, но силы российского флота испытали её в действии совсем недавно, — отмечает издание.
По словам эксперта по подводным лодкам Игоря Курдина, наибольшую опасность несут вражеские авиация и мины, которые могут блокировать выходы с баз, у подводной лодки уходит много времени, чтобы просто выйти в море.
Авторы материала полагают, что Пентагону нужно уделить больше внимания тактике российских военных. Однако пока Минобороны США производит замену устаревших подводных лодок, Россия и Китай могут воспользоваться незащищённостью США, и американцы не сумеют противостоять этим странам.
Ранее NEWS.ru писал, что ВМС США не могут отследить российские многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта «Ясень». Один из высших офицеров подводного флота США Дейв Джонсон был впечатлён российской подлодкой настолько, что установил её модель в своём офисе.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Дейв Джонсон , Министерство обороны , Пентагон , НАТО , США
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