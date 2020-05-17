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Первый Ил-76 вылетел из Сербии в Россию 

ТК «Звезда» и ещё 10 1 час назад
Первый Ил-76 вылетел из Сербии в Россию
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня, 17 мая, планируется совершить четыре рейса и доставить в Россию более 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники.
Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего в Сербии задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вылетел с аэродрома Батайница в РФ.
Сегодня, 17 мая, планируется совершить четыре рейса и доставить в Россию более 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники.
Вчера на родину вернулись 43 военнослужащих и четыре единицы специальной техники.
Российские специалисты находились в Сербии полтора месяца: дезинфицировали социально важные объекты, помогали в лечении больных коронавирусом, а также обменивались опытом с сербскими коллегами.
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Армия , Министерство обороны , Сербия
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