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Путин рассказал об уникальных видах оружия у России 

Майк Габриелян и ещё 12 7 минут назад
Путин рассказал об уникальных видах оружия у России
Фото: Reuters
Владимир Путин заявил, что у России есть уникальное оружие, которым пока не владеют другие государства. Это заслуга национальной науки. Слова президента прозвучали в эфире телеканала «Россия 1».
«Это факт, абсолютно уже очевидный: у нас бы никогда не было современных видов вооружения, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира», — заявил глава государства.
По словам Путина, успеха удалось добиться благодаря фундаментальной науке, научным школам и таланту инженеров-конструкторов
Ранее «Рамблер» сообщал, что в КНР опубликовали обзор российской торпеды «Посейдон» с ядерными боеголовками.
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Армия , Владимир Путин
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