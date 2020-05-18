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В Красноярский край перебросили военных для борьбы с COVID-19 

Парламентская газета и ещё 27 2 часа назад
Военных в России привлекли для борьбы с COVID-19
Фото: РИА Новости
В Красноярск прибыли первые самолеты со специалистами и техникой 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Вооруженных сил России для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
«Самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России с подмосковных аэродромов Кубинка и Чкаловский оперативно перебросили в Красноярск личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Переброска сводного отряда в составе 200 военнослужащих, 77 из которых врачи и младшие медицинские специалисты, а также около 100 единиц специальной военной техники, осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Для этого потребовалось 20 рейсов — всего в Красноярск доставили 55 единиц спецтехники и 60 военных специалистов.
Отмечается, что в Северо-Енисейском районе Красноярского края военные развернут полевой госпиталь на тысячу койко-мест. Кроме того, они проведут дезинфекцию и займутся лечением заразившихся COVID-19.
Ранее сообщалось, что жители Красноярского края должны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте — соответствующий указ готовится, сообщил губернатор Александр Усс.
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Комментарии
Армия , Войска , Ситуация в мире , Александр Усс , Владимир Путин , Красноярск , Красноярский Край , Кубинка
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