Военных в России привлекли для борьбы с COVID-19

Красноярск прибыли первые самолеты со специалистами и техникой 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Вооруженных сил России для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России с подмосковных аэродромов Кубинка и Чкаловский оперативно перебросили в Красноярск личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Переброска сводного отряда в составе 200 военнослужащих, 77 из которых врачи и младшие медицинские специалисты, а также около 100 единиц специальной военной техники, осуществляется по поручению президента России Владимира Путина . Для этого потребовалось 20 рейсов — всего в Красноярск доставили 55 единиц спецтехники и 60 военных специалистов.

Отмечается, что в Северо-Енисейском районе Красноярского края военные развернут полевой госпиталь на тысячу койко-мест. Кроме того, они проведут дезинфекцию и займутся лечением заразившихся COVID-19.