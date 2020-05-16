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Крейсер «Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море 

Российская Газета и ещё 9 2 часа назад
«Князь Владимир» приступил к испытаниям в Белом море
Фото: Пресс-служба Северного флота
Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" начал подводные испытания в Белом море. Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
"РГ" уже писала о том, что "Князь Владимир" вышел из Северодвинска в Белое море на контрольные ходовые испытания. Экипаж крейсера и приемо-сдаточная комиссия Севмаша проверят качество устранения замечаний, которые отметили на предыдущих испытаниях.
В Белом море "Князь Владимир" пробудет несколько дней. Он уже выполнил свои задачи в надводном положении, проверяя ходовые и маневренные качества корабля. Теперь приступил к подводным. Специалисты проанализируют работоспособность всех систем и механизмов субмарины. Испытания крейсера под водой обеспечивают два буксира Беломорской военно-морской базы и спасательное судно "Михаил Рудницкий".
После контрольных испытаний решится вопрос о включении подводного крейсера "Князь Владимир" в состав Военно-морского флота Российской Федерации.
"Князь Владимир" — головной корабль усовершенствованного проекта "Борей-А". Отличается низкой шумностью, улучшенной системой управления. Несет комплекс межконтинентальных баллистических "Булава" и современное торпедное оружие.
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Комментарии 3
Армия , Вадим Серга , Севмаш , Северодвинск
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