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Госдеп считает, что действия РФ в Арктике ставят под угрозу линию обороны НАТО в Атлантике 

ТАСС и ещё 2 53 минуты назад
Госдеп испугался российских действий в Арктике
Фото: РИА Новости
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи выступил с утверждением, что Россия, якобы наращивая военное присутствие в Арктике, ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике — так называемый Фареро-Исландский рубеж (между Великобританией, Исландией и Гренландией). Стенограмму брифинга с его участием распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.
"Китай и Россия все активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников, — считает Мерфи. —
Арктический регион от этого не защищен". Он сослался на госсекретаря США Майкла Помпео, заявлявшего о намерении внести в повестку дня вопросы реагирования в Арктике.
Представитель Госдепартамента обратил внимание на создание Россией Объединенного стратегического командования на базе Северного флота, строительство инфраструктуры. "Объявлено о развертывании систем С-400 на Кольском полуострове, подобное военное строительство выходит за рамки территориальной обороны, — утверждает Мерфи. — Это является частью наращивания силы в Северной Атлантике, чтобы помешать США и Канаде отреагировать и перегруппироваться в случае кризиса, поставив под угрозу Фареро-Исландский рубеж".
Как заявил 20 января посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активность НАТО в Арктике, особенно стран, не относящихся к этому региону, ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. В конце декабря прошлого года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в регионе, растет и разведывательная деятельность.
Президент России Владимир Путин 5 марта утвердил основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года. К основным национальным интересам РФ в Арктике отнесены в том числе обеспечение суверенитета и территориальной целостности, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства.
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Комментарии 12
Армия , В мире , Майкл Помпео , Майкл Мерфи , Александр Моисеев , Владимир Путин , МИД , Госдеп США , НАТО , Китай , США
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