Госдеп испугался российских действий в Арктике

"Китай и Россия все активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников, — считает Мерфи. —

Арктический регион от этого не защищен". Он сослался на госсекретаря США Майкла Помпео , заявлявшего о намерении внести в повестку дня вопросы реагирования в Арктике.

Представитель Госдепартамента обратил внимание на создание Россией Объединенного стратегического командования на базе Северного флота, строительство инфраструктуры. "Объявлено о развертывании систем С-400 на Кольском полуострове, подобное военное строительство выходит за рамки территориальной обороны, — утверждает Мерфи. — Это является частью наращивания силы в Северной Атлантике, чтобы помешать США и Канаде отреагировать и перегруппироваться в случае кризиса, поставив под угрозу Фареро-Исландский рубеж".

Как заявил 20 января посол по особым поручениям МИД России , старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активность НАТО в Арктике, особенно стран, не относящихся к этому региону, ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. В конце декабря прошлого года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в регионе, растет и разведывательная деятельность.