Трамп анонсировал «супер-пупер-ракету»

Президент США Дональд Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты», скорость которой будет в 17 раз выше, чем у ныне существующих американских ракет.

«Мы сейчас создаем невероятную военную технику. Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас», — сказал Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США в Белом доме, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что у России есть ракеты в 5 раз быстрее американских, а Китай работает над созданием ракет, которые будут быстрее в 5-6 раз. Однако новые «супер-пупер-ракеты» будут быстрее и российских, и китайских почти в три раза, заверил Трамп.

Как сообщал «Рамблер», на данный момент самой быстрой ракетой в мире считается российская ПРС-1М. Она способна развивать скорость 4 километра в секунду, что соответствует 14,5 тысячам километров в час.