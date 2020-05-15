Американский истребитель рухнул в США

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США разбился истребитель пятого поколения F-22, передает РИА «Новости» со ссылкой на командование ВВС США.

Крушение самолета произошло в штате Флорида, неподалеку от военной базы Эглин.

Пилот катапультировался, о его состоянии не сообщается.