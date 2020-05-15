Американский истребитель рухнул в США

В США разбился истребитель пятого поколения F-22, передает РИА «Новости» со ссылкой на командование ВВС США.
Крушение самолета произошло в штате Флорида, неподалеку от военной базы Эглин.
Пилот катапультировался, о его состоянии не сообщается.
F-22 «Раптор» — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.