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Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ 

Российская Газета и ещё 15 56 минут назад
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле ВСУ
Фото: РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По его данным, огонь вели БМП-1 и БМП-2 в направлении населенного пункта Донецкий, пишет ТАСС. В оборонном ведомстве ЛНР подчеркнули, что лица, виновные в гибели военнослужащего, будут наказаны. В республике также призвали международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия и гибель сотрудника милиции, а также принудить руководство Украины прекратить провокации на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта в Донбассе.
Ранее сообщалось, что в районе отвода сил на Донбассе украинские силовики обстреляли из минометов участок у Петровского. Было выпущено 15 мин разного калибра, стрельба велась из БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. До этого в ДНР заявили, что сбили беспилотник, принадлежавший ВСУ Украины. Он пытался сбросить боеприпасы на пригород Донецка.
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Армия , В мире , Войска , Конфликты , Министерство обороны , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС , Донецкий
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