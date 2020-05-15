Шойгу рассказал о хорошей тенденции с COVID-19 в армии

Суточный прирост числа выздоровевших после заражения коронавирусом в Вооруженных силах РФ уже на протяжении недели выше, чем ежедневное число заразившихся. Об этом доложил в пятницу по видеосвязи министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину из Национального центра управления обороной.
"С 8 мая уже в течение недели фактически ежесуточно у нас выздоравливает больше, чем заболевает. Это серьезный успех. Я надеюсь, это приведет или уже привело к тому, что количество инфицированных в вооруженных силах с каждыми сутками становится все меньше", — сказал Шойгу.
По состоянию на 14 мая, количество заразившихся коронавирусом в период с марта в армии и военных учебных заведениях РФ составляет более 3,3 тыс., из них 1 645 человек — это военнослужащие. По данным Минобороны РФ, коронавирус также выявлен у 21 воспитанника довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 240 случаев заражения, а также 395 случаев среди гражданского персонала. Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков.
К 14 мая выздоровели 611 военнослужащих, 678 курсантов и слушателей военных вузов, 287 воспитанников довузовских учебных заведений.