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Ударная группа кораблей НАТО покинула Арктику 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Корабли НАТО покинули Арктику
Фото: РИА Новости
Ударная группа кораблей Шестого флота США покинула Арктику, где проводила учения совместно с британскими кораблями, сообщила в четверг пресс-служба Шестого флота США.
В состав группы, которая вошла в акваторию Баренцева моря 4 мая, входят эсминцы УРО "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат УРО "Кент" ВМС Великобритании. Кроме того, в патрулировании моря участвовали разведывательные самолеты ВМС США P-8A и RC-135, а также неназванная американская подводная лодка. Они отрабатывали отслеживание подводных лодок.
В общей сложности участвовали 1,2 тысячи моряков НАТО. Группа вышла из Баренцева моря 8 мая.
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Армия , Войска , Оружие , Дональд Кук , Франклин Рузвельт , НАТО , США
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