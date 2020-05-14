В США признали потерю господства в воздухе

В случае начала боевых действий на территории РФ КНР Вашингтон может столкнуться с численным и качественным превосходством российских и китайских армий. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра RAND. Какие еще сложности стоят перед США , по мнению американских специалистов, — в обзоре «Газеты.Ru».

Американская некоммерческая организация RAND, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, вооруженных сил и связанных с ними организаций, опубликовала серию статей, в которых отражается видение корпорацией военных действий будущего, пишет журнал Flight Global. Сообщается, что этот цикл материалов заказан и оплачен военно-воздушными силами США.

В серии статей RAND отмечается, что у США «плохая репутация» в сфере прогнозирования возникновения вооруженных конфликтов.

Тем не менее, по мнению авторов, тенденции, которые будут иметь несомненные последствия для ВВС США, включают экономический рост и последующую милитаризацию Китая, реакцию правительств стран Азиатско-Тихоокеанского региона на этот рост, возрождение России в качестве стратегического соперника, потенциал для возможных потрясений в Европе и беспорядки в исламском мире.

Потенциальные конфликты, с этих позиций, могут варьироваться от операций «серой зоны» в киберсфере до продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и даже крупномасштабной войны с Китаем или Россией.

«На стратегическом уровне объединенные группировки войск (сил) ВС США должны быть в состоянии быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и в более быстром темпе осуществлять перегруппировки между театрами военных действий в ответ на возможные действия противников», — утверждают авторы RAND.

«С оперативной и тактической точек зрения объединенные группировки войск (сил) ВС США должны быть в состоянии быстро нарастить усилия на новых направлениях в регионе предполагаемого конфликта и адаптироваться к новым технологиям, в том числе к тем, которые могут серьезно угрожать американцам в тех сферах, где Соединенные Штаты обладают виртуальным превосходством. К таковым относится воздушное и космическое пространство», — отмечает RAND.

Корпорация предупреждает, что качественное и количественное преимущество США уменьшается по сравнению с конкурентами, в частности с Китаем.

Чтобы справиться с этим, ВВС США требуют постоянных инвестиций в сферы разведки, управления, автоматизации, и это в дополнение к передовому присутствию на возможных театрах военных действий и способностям по быстрым перегруппировкам.

Более того, крупномасштабная война с Китаем будет проходить на океанских и морских театрах военных действий, а потенциальный конфликт с Россией будет иметь ярко выраженный континентальный характер. Тем не менее, возможное вооруженное противоборство Вашингтона с Пекином и Москвой будет иметь немало общих черт, полагают в RAND.

«Хотя ни Китай, ни Россия полностью не воспроизводят возможности вооруженных сил США, оба государства, скорее всего, будут иметь определенные преимущества в ведении боевых действий на своей национальной территории. В этом случае Пекин и Москва будут обладать локальным численным превосходством и в некоторых случаях иметь даже некоторые качественные преимущества. Подобные ситуации возможны, по мнению RAND, при боевом применении противниками США современных систем противовоздушной обороны. Помимо этого, конкуренты Соединенных Штатов на своей территории располагают обширными пространствами для ведения как наступательных, так и оборонительных операций, возросшими кибер-возможностями и способностями по применению тактического ядерного оружия.

Кроме того, конкуренты США «второго уровня», такие как Иран и Северная Корея, сегодня вкладывают средства в возможности A2/AD (anti-access/area denial capabilities), то есть в концепцию сдерживания противника путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения сил противника в защищаемую местность.

Еще одним осложнением является изменение климата. Продолжающееся глобальное потепление может повлечь за собой повышение уровня Мирового океана, что потенциально сокращает возможности для базирования ВВС США, пишет RAND.

Наконец, корпорация предвидит, что искусственный интеллект окажет значительное влияние на ход и исход военных действий в обозримом будущем.

«Хотя никто не может быть уверен в том, как именно искусственный интеллект будет влиять на вооруженное противоборство, он наверняка окажет глубокое влияние на все сферы ведения боевых действий — от ускорения темпов подготовки полетных заданий управляемого оружия до изменения самой природы войны. И последнее, безусловно, стоит на первом месте», — пишет RAND.

Остановимся для начала на возможности ведения Соединенными Штатами военных действий на территории России и Китая. Подчас некоторыми аналитиками предполагается, что вооруженный конфликт между ядерными сверхдержавами может длительное время протекать только с применением обычных средств поражения и только по истечении длительного срока (как пишут иногда в разработках к учениям — не добившись успеха в результате применения конвенциональных средств поражения) воюющие стороны перейдут к применению стратегических ядерных сил. Такие утверждения как минимум дискуссионны.

Как ранее писала «Газета.Ru», военные с обеих сторон единодушны во мнении — даже применение любого образца тактического ядерного оружия (допустим, артиллерийского снаряда калибром 152 (155)-203 мм с тротиловым эквивалентом в две килотонны) неизбежно вызовет незамедлительный обмен массированными ракетно-ядерными ударами.

Иными словами, негромкой перестрелкой конфликт между США и Россией (Китаем) далеко не закончится.

Тем не менее, если все-таки попытаться каким-то образом классифицировать гипотетическую войну между США и РФ (а в равной степени и Китаем), то скорее всего, она примет характер мировой ракетно-ядерной войны и будет затяжной.

С самого начала с обеих сторон будет отмечаться неограниченное использование всех средств массового поражения и прежде всего стратегического ядерного оружия. А это, в свою очередь, вызовет катастрофические последствия не только для воюющих, но и для всех других государств. Через непродолжительное время после обмена массированными ракетно-ядерными ударами наступит так называемая ядерная зима.

Поэтому рассуждения о каких-то операциях США на национальной территории России и Китая с применением обычных средств поражения и только тактического ядерного оружия носят несколько отвлеченный от действительного положения вещей характер. Вряд ли когда-либо подобный сценарий вооруженного противоборства будет воплощен в жизнь.

Что касается постепенной утраты превосходства США в воздушно-космической сфере, то, как ранее писала «Газета.Ru»,

проблема утраты лидерства боевой авиацией Соединенных Штатов по сравнению с перманентно растущим Китаем обозначалась и ранее.

При этом акцентировалось, что пока качественное превосходство остается за США. Но даже и сегодня на каждый американский F-35 КНР способна отвечать десятью своими боевыми машинами.

То есть вызов со стороны Пекина практически брошен, тенденции сформированы и наблюдаются более чем отчетливо, а вот как решать эти проблемы Соединенным Штатам в текстах RAND тоже не прописано. А все, что перечислено корпорацией (быстрее, выше, мощнее, дальше), по большому счету, подходит для любых военно-воздушных сил любой страны.

С чем можно безусловно согласиться в материалах RAND, так это с тем, что искусственный интеллект окажет значительное влияние на ход и исход военных действий в обозримом будущем.