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В Сирии местные жители развернули американскую колонну 

Lenta.ru 58 минут назад
В сирийской провинции Хасака местные жители блокировали проезд американского военного конвоя. Инцидент произошел в районе селений Кахира и Дашдашия, сообщает Al-Masdar News.
По информации издания, сирийцы вышли на дорогу с лопатами, как только на ней появились машины Армии США, они требовали, чтобы военный конвой развернулся, и забросали его камнями.
По неподтвержденным данным, колонна из пяти транспортных средств следовала в сторону нефтяного месторождения Аль-Джибса в районе Аль-Шаддади. Из-за акции протеста местных жителей военные были вынуждены развернуться и изменить маршрут.
В начале ноября 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не собирается патрулировать границы Сирии, однако сохранит контроль над нефтью. «Мне нравится нефть. Мы сохраняем нефть», — пояснил глава государства.
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Армия , Видео , Войска , Конфликты , Дональд Трамп , Сирия , США
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