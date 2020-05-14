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Boeing получил контракты на поставку ракет ряду стран 

Российская Газета 1 час назад
Boeing получил контракты на поставку ракет ряду стран
Фото: Reuters
Аэрокосмический и оружейный гигант Boeing получил контракты на поставку ракет Саудовской Аравии и правительствам других стран. Об этом говорится в заявлении Пентагона, обнародованном в четверг.
В частности, Boeing обязуется поставить более 1000 ракет в Саудовскую Аравию. В заявлении корпорации говорится, что контракт перезапустит их производственную линию SLAM ER, которая не модернизировалась с 2008 года, сообщает AFP.
Один контракт на сумму 1,97 миллиарда долларов был заключен корпорацией с Пентагоном на поставку в Эр-Рияд 650 ракет SLAM ER с дальностью полета около 290 километров. Как отмечают эксперты, наиболее значимыми характеристиками данной ракеты являются высокоточная система навигации GPS; инфракрасный искатель изображения и усовершенствованный двусторонний канал передачи данных; улучшенные аэродинамические характеристики ракеты, обеспечивающие как дальний, так и гибкий профиль атаки терминала; секция боеприпасов с хорошей проникающей способностью и летальностью; и удобный интерфейс для планирования миссий. В настоящее время SLAM ER остается единственным высокоточным оружием ВМС США.
Пентагон также объявил о заключении контракта с корпорацией на сумму более 650 миллионов долларов на поставку 467 новых противокорабельных ракет Harpoon Block II, в том числе около 400 в Саудовскую Аравию, а остальных в Бразилию, Катар и Таиланд. Поставка должна быть завершена к 2028 году. Работы будут выполнены на предприятиях корпорации в Сент-Луисе, Индианаполисе, в штатах Мичиган, Флорида, Коннектикут, а также в Северной Каролине.
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Комментарии
Армия , Boeing , Пентагон , Саудовская Аравия
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