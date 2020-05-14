В Азербайджане пройдут широкомасштабные учения

Широкомасштабные военные учения пройдут в Азербайджане с 18 по 22 мая, в них примут участие до 10 тысяч военнослужащих, будут использованы около 120 единиц танков и бронетехники.

"Согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики… Ильхамом Алиевым плану, с 18 по 22 мая состоятся широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии", — сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В учениях примут участие до 10 тысяч личного состава ВС, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотники.

В ходе учений будут отработаны вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.