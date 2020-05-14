Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Азербайджане пройдут широкомасштабные военные учения 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Азербайджане пройдут широкомасштабные учения
Фото: РИА Новости
Широкомасштабные военные учения пройдут в Азербайджане с 18 по 22 мая, в них примут участие до 10 тысяч военнослужащих, будут использованы около 120 единиц танков и бронетехники.
"Согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики… Ильхамом Алиевым плану, с 18 по 22 мая состоятся широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии", — сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В учениях примут участие до 10 тысяч личного состава ВС, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотники.
В ходе учений будут отработаны вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.
"Замыслом учений предусматривается применение войск на избранных направлениях, нанесение массированных ударов ракетных войск и артиллерии, бомбоштурмовых ударов авиации, а также использование состоящих на вооружении высокоточных средств по всей глубине оперативного построения войск противника. Проверка практических действий войск будет осуществляться в различных учебных центрах и на полигонах", — уточняет военное ведомство.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Последние новости
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша" В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша" Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Правительство утвердило выплаты семьям с детьми
Комментарии
Армия , Ильхам Алиев , Министерство обороны , Азербайджан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«Правая сторона отказала»: Маршал о состоянии Носкова
«Правая сторона отказала»: Маршал о состоянии Носкова
Видео
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение