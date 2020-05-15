Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные специалисты покинули Италию 

Газета.Ru и ещё 14 43 минуты назад
Российские военные специалисты покинули Италию
Фото: Газета.Ru
Последние российские военные специалисты, помогающие бороться с коронавирусом, покинули Италию в пятницу, 15 мая. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что самолет Ил-78 ВС РФ вылетел с аэродрома "Виллафранка" в Вероне с 13 военнослужащими и специальной техникой сводного отряда российской Минобороны.
"Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию РФ", — говорится в сообщении.
Проводил российских военнослужащих на аэродроме генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде.
С 22 марта по 7 мая российские военнослужащие совместно с итальянскими провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Газета.Ru: последние новости
Венесуэла обратилась в СБ ООН из-за попыток вторжения Венесуэла обратилась в СБ ООН из-за попыток вторжения Воздушный парад прошел над Новосибирском Воздушный парад прошел над Новосибирском Путин назвал канителью ситуацию с допвыплатами медикам Путин назвал канителью ситуацию с допвыплатами медикам
Армия , Катастрофы , Министерство обороны , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве от коронавируса умер высокопоставленный силовик
В Москве от коронавируса умер высокопоставленный силовик
Почему автор песни «Позови меня с собой» умерла так рано
Почему автор песни «Позови меня с собой» умерла так рано
Россиян предупредили о «военном сценарии»
Россиян предупредили о «военном сценарии»
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
«Начала злоупотреблять алкоголем»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение