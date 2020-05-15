Российские военные специалисты покинули Италию 

Последние российские военные специалисты, помогающие бороться с коронавирусом, покинули Италию в пятницу, 15 мая. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что самолет Ил-78 ВС РФ вылетел с аэродрома "Виллафранка" в Вероне с 13 военнослужащими и специальной техникой сводного отряда российской Минобороны

"Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию РФ", — говорится в сообщении.

Проводил российских военнослужащих на аэродроме генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде.

С 22 марта по 7 мая российские военнослужащие совместно с итальянскими провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.