США построят похожий на звёздный разрушитель корабль

Американские военные продолжают работать в направлении беспилотных аппаратов. Стало известно, что в США могут создать автономный корабль, похожий на звёздный разрушитель из вселенной «Звёздных войн».

Издание Interesting Engineering сообщает, что Военно-морские силы (ВМС) США объединились с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны DARPA ), чтобы создать полностью беспилотный роботизированный корабль — NOMARS (No Manning Required, Ship).

Новый корабль, скорее всего, будет меньше, чем обычные экипажные суда за счёт отсутствия необходимых для пребывания людей частей. На NOMARS будет установлена высокая мачта, способная улавливать различные данные с помощью датчиков. Корабль также получит четыре зенитных установки для ракет.

Журналисты, опираясь на концептуальный рисунок NOMARS, отметили, что будущий корабль внешне напоминает звёздный разрушитель — класс боевых космических кораблей в «Звёздных войнах».