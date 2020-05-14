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Венесуэла обратилась в СБ ООН из-за попыток вторжения 

Газета.Ru и ещё 13 1 час назад
Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторжения
Фото: Reuters
Венесуэла обратилась в Совет Безопасности (СБ) ООН после попытки морского вторжения на территорию страны, сообщил венесуэльский постпред при ООН Самуэль Монкада на своей странице в Twitter.
В частности венесуэльская страна обратилась к генеральному секретарю ООН с требованием признать вторжение, организованное правительствами США и Колумбии, вооруженным нападением и выпустить заявление, осуждающее и запрещающее подобные действия в отношении Венесуэлы.
3 мая глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По словам президента Венесуэлы, среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американцев, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.
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Армия , Войска , Латинская Америка , Безопасность , Наемники , Самуэль Монкада , Нестор Ревероль , Совбез ООН , ООН , МВД , Венесуэла
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