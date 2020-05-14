Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторжения

В частности венесуэльская страна обратилась к генеральному секретарю ООН с требованием признать вторжение, организованное правительствами США и Колумбии, вооруженным нападением и выпустить заявление, осуждающее и запрещающее подобные действия в отношении Венесуэлы.

3 мая глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По словам президента Венесуэлы, среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американцев, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.