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Сирийцы заблокировали проезд американской военной техники в Эль-Хасаке 

РИА Новости 31 минуту назад
Сирийцы преградили путь американцам
Фото: РИА Новости
В сирийской провинции Эль-Хасаке заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает государственное информагентство САНА.
Отмечается, что развернуться американских солдат заставили жители Дашдашии и Кахиры.
Сообщения о подобных случаях на севере Сирии поступают регулярно. Более того, СМИ писали о нападениях неизвестных вооруженных отрядов на американских военнослужащих в Эль-Хасаке и соседнем Дейр-эз-Зор.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков.
Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.
В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил на минувшей неделе, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и, в конечном итоге, ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь, иранских.
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Армия , В мире , Войска , Сана , Сирия , США
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