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Девятый самолёт с военными специалистами России вернулся из Италии 

RT на русском и ещё 20 1 час назад
Девятый самолёт ВКС России вернулся из Италии
Фото: © Министерство обороны РФ
В подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился девятый самолёт ВКС России с военными специалистами, помогавшими Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает российское Минобороны.
«На аэродром «Чкаловский» (Московская область) прибыл девятый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее в Минобороны заявили, что переброска военнослужащих и специальной техники из Италии осуществляется в плановом порядке.
Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начали возвращаться на родину 8 мая.
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Армия , Министерство обороны , РИА Новости , Италия , Московская область
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