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Турция заявила о готовности открывать ответный огонь по армии Хафтара 

ТАСС и ещё 10 3 часа назад
Турция пригрозила армии Хафтара ответным огнем
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Турции выступило в воскресенье с утверждением, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара "усилила атаки", целью которых в том числе стало турецкое посольство в Триполи. В распространенном внешнеполитическим ведомством заявлении говорится о готовности Анкары открыть ответный огонь по позициям ЛНА в случае повторения подобных инцидентов.
"Связанные с Хафтаром незаконные формирования в последние дни усилили нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Только 9 мая связанные с Хафтаром элементы запустили более 100 ракет и вели интенсивный артиллерийский обстрел по центру Триполи. В результате этих нападений, целями которых были дипломатические миссии, включая наше посольство в Триполи, аэропорт Митига, готовящиеся ко взлету гражданские самолеты и другая гражданская инфраструктура, погибли и получили ранения гражданских лица. По этой причине мы вновь подчеркиваем, что если наши представительства в Ливии и наши интересы будут поставлены под удар, то мы будем считать формирования Хафтара законной целью [для ответного удара]", — отмечается в коммюнике.
Между тем накануне официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари сообщил ТАСС, что армия Хафтара придерживается международных конвенций и не обстреливает дипломатические миссии в Триполи, ее операции направлены исключительно против террористов.
В заявлении МИД Турции также называется "неприемлемым" тот факт, что "ООН не реагирует на эти нападения".
"В период [священного для мусульман месяца поста] рамадана и пандемии коллективная ответственность мирового сообщества заключается в том, чтобы остановить путчиста Хафтара, который убивает своих граждан, включая женщин, детей и пожилых людей", — утверждает турецкое министерство.
Ранее агентство Reuters сообщило, что МИД Италии обвинил силы Хафтара в обстреле территории вблизи резиденции посла страны, в результате чего погибли два человека. Кроме того, агентство цитировало турецкого посла, который утверждал, что рядом с посольством Турции упал реактивный снаряд, который угодил в здание Верховного суда в столице.
Обстановка в Ливии
В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.
Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. 27 апреля ЛНА объявила о взятии на себя управления государством, и тогда же Хафтар признал недействительным Схиратское политическое соглашение, ставшее базой для создания ПНС. Решение фельдмаршала негативно восприняло большинство государств.
В ПНС назвали его "попыткой нового переворота", а позднее отвергли выдвинутое армией предложение о прекращении огня на время священного для мусульман месяца поста рамадан.
Между тем в четверг ЛНА начала воздушную операцию под кодовым названием "Туюр Абабиль" (упоминаемые в Коране птицы абабиль спасли священную Каабу во время вторжения эфиопского царя Абрахи в Мекку в VI веке н. э., забросав врага "адскими камнями") против, как заявлялось, поддерживаемых Турцией и сражающихся на стороне ПНС группировок. До этого аль-Мисмари во время телеконференции обещал ливийцам "приятные сюрпризы" в ближайшее время, вновь заверив их, что столица "вскоре вернется в лоно родины".
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Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , МИД , ООН , МИД Турции , ИТАР-ТАСС , Reuters , Анкара , Турция
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