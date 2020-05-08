Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США обратились за помощью к России 

Вероника Полынина 54 минуты назад
США обратились за помощью к России
Фото: Reuters
Россия должна убедить Китай присоединиться к новому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, считает Маршалл Биллингсли — спецпредставитель Вашингтона по контролю над вооружениями.
В интервью изданию The Washington Times Биллингсли заявил, что России необходимо посадить Китай за стол переговоров, чтобы продлить договор СНВ-III.
«Один из главных недостатков действующего договора — неучастие в нем китайцев», — сказал спецпредставитель США.
Он отметил, что условиями продления договора СНВ-III занимается российская сторона.
Посол заявил, что новые ядерные системы Китая, в том числе и ракеты меньшей дальности, должны беспокоить россиян не меньше, чем американцев, поскольку эти вооружения, очевидно, ориентированы как на Вашингтон, так и на Москву.
Биллингсли также заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в «контроле над вооружениями ради контроля над вооружениями». По его словам, СНВ-III, заключенный в 2010 году администрацией Барака Обамы, содержит «много вопиющих недостатков», и президент Трамп не заинтересован в увековечении ошибочного договора, утвержденного его предшественником.
Ранее, как сообщал «Рамблер», военный обозреватель Дмитрий Литовкин высказал мнение, что США могут создать абсолютное оружие до 2027 года, в связи с чем тянут с пролонгацией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Видео дня. Цветочная суперлуна - последняя в 2020 году
Комментарии
Армия , Маршалл Биллингсли , Дмитрий Литовкин , Администрация США , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
Раскрыт обман фитнес-браслетов
Раскрыт обман фитнес-браслетов
Хафтара подводят российские «солдаты удачи»
Хафтара подводят российские «солдаты удачи»
Названы два отличия между русскими и европейцами
Названы два отличия между русскими и европейцами
Видео
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
01:00
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
01:22
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
Армия
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Россиянам назвали условие снятия ограничений
01:16
Россиянам назвали условие снятия ограничений
Общество
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
05:29
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение