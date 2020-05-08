США обратились за помощью к России 

Россия должна убедить Китай присоединиться к новому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США , считает Маршалл Биллингсли — спецпредставитель Вашингтона по контролю над вооружениями.

В интервью изданию The Washington Times Биллингсли заявил, что России необходимо посадить Китай за стол переговоров, чтобы продлить договор СНВ-III.

«Один из главных недостатков действующего договора — неучастие в нем китайцев», — сказал спецпредставитель США.

Он отметил, что условиями продления договора СНВ-III занимается российская сторона.

Посол заявил, что новые ядерные системы Китая, в том числе и ракеты меньшей дальности, должны беспокоить россиян не меньше, чем американцев, поскольку эти вооружения, очевидно, ориентированы как на Вашингтон, так и на Москву.

Биллингсли также заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в «контроле над вооружениями ради контроля над вооружениями». По его словам, СНВ-III, заключенный в 2010 году администрацией Барака Обамы , содержит «много вопиющих недостатков», и президент Трамп не заинтересован в увековечении ошибочного договора, утвержденного его предшественником.