В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов на поставку С-400. Первые комплексы были поставлены в 2019 году. В марте 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что развертывание С-400 стартует в апреле.

20 апреля высокопоставленный турецкий чиновник сообщил агентству Reuters, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции развертывание С-400 будет отложено, возможно, на несколько месяцев.

Тем временем Харрис допустил, что в скором времени Турция может и вовсе отказаться от российских ЗРК. По его словам, в обмен на это США могут выделить Анкаре деньги, в которых она нуждается из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.