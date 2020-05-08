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Турция может вернуть России С-400 

Артём Кульша 22 минуты назад
Турция может вернуть России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 из-за кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как сообщает «Свободная пресса», заявил основатель консалтинговой компании Cribstone Strategic Macro Майкл Харрис.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов на поставку С-400. Первые комплексы были поставлены в 2019 году. В марте 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что развертывание С-400 стартует в апреле.
20 апреля высокопоставленный турецкий чиновник сообщил агентству Reuters, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции развертывание С-400 будет отложено, возможно, на несколько месяцев.
Тем временем Харрис допустил, что в скором времени Турция может и вовсе отказаться от российских ЗРК. По его словам, в обмен на это США могут выделить Анкаре деньги, в которых она нуждается из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.
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Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Оружие , США , Майкл Харрис , Реджеп Эрдоган , Reuters , Турция
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