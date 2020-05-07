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В США смоделировали последствия термоядерного удара по Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 30 17 часов назад
Американское издание We Are The Mighty назвало разрушения, которые могли бы произойти при сбрасывании на Москву термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Над соответствующим оружием в прошлом веке работал создатель американской термоядерной бомбы Эдвард Теллер. Издание напоминает, что США отказались от разработки оружия такой мощности, поскольку его использование привело бы к уничтожению миллионов невинных граждан. Отмечается, что даже если бы такую бомбу сбросили над Москвой, она бы «отравила огромные территории Западной Европы и, вероятно, Соединенных Штатов», передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что одной такой бомбы было бы достаточно для уничтожения целых стран, например, Великобритании, Франции, Германии или Северной и Южной Кореи.
«Теоретически такое оружие возможно. Но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать команду людей, которым бы хватило ума, а также тупости, чтобы создать это оружие. В конце концов наши ядерные арсеналы достаточно большие, чтобы уничтожить мир несколько раз. Разве нам нужна одна бомба, способная на такое?» — пишет автор статьи.
Моделирование в симуляторе NukeMap, которое рассчитано максимум на мощность в сто мегатонн, показало, что даже бомба в сто раз слабее, чем задуманная Теллером, при сбросе над российской столицей привела бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми — на расстоянии порядка 1,5 тыс. километров, поэтому вряд ли бы от этого могла пострадать территория США. Однако от бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн эффект мог бы оказаться в сто раз сильнее.
Напомним, в сентябре минувшего года американские ученые смоделировали последствия ядерной войны между Россией и США.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , США , Эдвард Теллер , РИА Новости , Москва
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