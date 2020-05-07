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Путин внёс в устав запрет на гаджеты военным во время службы 

RT на русском и ещё 5 15 часов назад
Российский президент Владимир Путин внёс изменения в Дисциплинарный устав Вооружённых сил России, запретив военнослужащим сообщать подробности о своей службе в СМИ и соцсетях и носить гаджеты во время боевых действий, учений или нарядов.
Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки предусматривают, что грубым дисциплинарным проступком в том числе будет считаться нарушение запрета предоставлять журналистам данные о воинской службе.
Кроме того, таким проступком будет считаться ношение военными телефонов и других гаджетов, способных хранить или передавать информацию, во время боевых действий, нахождения в нарядах, участия в манёврах либо походах кораблей.
В конце марта президент подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля.
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Армия , Видео , Войска , Гаджеты , Политика , Соцсети , Владимир Путин
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