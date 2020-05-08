Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
Фото: РИА Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы и отдал приказ вооруженным силам провести праздничные салюты 9 мая.
"Особых слов благодарности в этот праздничный день заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, ставшие для всех нас образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости", — сказал Шойгу.
Министр обороны приказал провести артиллерийский салют 9 мая в 22 часа.
"Произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооружённых Сил РФ в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий", — соответствующий приказ опубликован в газете "Красная звезда".
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Последние новости
Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом дома Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом дома Ученые предсказали наступление катастрофической жары Ученые предсказали наступление катастрофической жары
Комментарии
Армия , Войска , День Победы , Сергей Шойгу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта опасность оставленных на кассе чеков
Раскрыта опасность оставленных на кассе чеков
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Украина поставила ультиматум России
Украина поставила ультиматум России
Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID
Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID
Путин внёс в устав новый запрет для военных
Путин внёс в устав новый запрет для военных
Видео
Появилось видео нападения на девушку в метро
01:00
Появилось видео нападения на девушку в метро
Происшествия
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение