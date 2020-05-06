Службу росгвардейцев в Сирии впервые признали 

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«Наши специалисты во взаимодействии с военной полицией проводят мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, боеприпасов и оружия. Также бойцы Росгвардии обеспечивают местных жителей водой и продуктами питания, а медики службы оказывают им медицинскую помощь», — сообщил Грибакин.

Кроме того, подразделения Росгвардии сопровождают гуманитарные грузы по территории САР.