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Службу росгвардейцев в Сирии впервые признали 

Lenta.ru и ещё 11 6 мая 2020
Службу росгвардейцев в Сирии впервые признали
Фото: РИА Новости
Служба ограниченного контингента Росгвардии в Сирийской Арабской Республике признана впервые: росгвардейцы выполняют служебно-боевые задачи совместно с военнослужащими Министерства обороны России. Об этом «Ленте.ру» в среду, 6 мая, сообщил генерал-майор Валерий Грибакин, официальный представитель ведомства.
«Наши специалисты во взаимодействии с военной полицией проводят мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, боеприпасов и оружия. Также бойцы Росгвардии обеспечивают местных жителей водой и продуктами питания, а медики службы оказывают им медицинскую помощь», — сообщил Грибакин.
Кроме того, подразделения Росгвардии сопровождают гуманитарные грузы по территории САР.
В среду, 6 мая, во время рабочей встречи президента России Владимира Путина и директора Росгвардии Виктора Золотова было озвучено, что росгвардейцы находятся в Сирийской Арабской Республике. Численность ограниченного контингента не разглашается.
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Армия , Война в Сирии , После праздников , Майские праздники , Виктор Золотов , Владимир Путин , Валерий Грибакин , Росгвардия , Министерство обороны , Lenta.ru , Сирия
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