Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Су-57 опробовали в Сирии
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии 

Lenta.ru и ещё 3
1 час назад
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии
Фото: Reuters
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, которые они покинули в октябре из-за проведения турецкой операции «Источник мира». Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Известно, что США укрепляются на северо-востоке Сирии недалеко от границы с Турцией и Ираком, где находятся нефтяные месторождения. Отмечается, что военные уже расположились на территории пяти баз в провинции Хасеке, где, кроме того, создают новые блокпосты около города Камышлы. Всего на данный момент американцы контролируют 11 баз в Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». После начала операции из Сирии в Ирак перебросили солдат международной коалиции во главе с США. В общей сложности из страны вывезли 150 военных, в том числе американцев.
Видео дня. Пропагандировавшего проституцию главу порносекты наказали
Последние новости
Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии США завладели частотами С-400 в Сирии США завладели частотами С-400 в Сирии Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Комментарии
Армия , В мире , Реджеп Эрдоган , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Ирак , Сирия , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петросян пожаловался на преследования
Петросян пожаловался на преследования
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Видео
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
00:36
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
Шоу-бизнес
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
00:46
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
01:13
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
Происшествия
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Су-57 опробовали в Сирии
01:55
Су-57 опробовали в Сирии
Оружие Армия
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
00:22
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение