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«Это не просто везение»: летчик оценил действия экипажа экстренно севшего Ту-22 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Бомбардировщик Ту-22 совершил экстренную посадку на грунт после отказа двигателя.
Экипаж экстренно севшего на грунт под Астраханью бомбардировщика Ту-22 действовал исходя из ситуации, проявил профессионализм и выдержку. Об этом «Звезде» рассказал член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», летчик-инструктор первого класса Михаил Макарук.
У Ту-22 в полете отказал двигатель
«Все зависит от командира экипажа. И прописать в инструкциях все невозможно. В данном случае экипаж проявил не только выдержку, профессионализм, но и сделал многое из того, что не прописано в инструкциях. Здесь работает уровень психологической закалки, профессионального мастерства и соразмерное сочетание своих действий с ситуацией, в которую попал экипаж. Зачастую говорят "Повезло". Но повезло тому, кто в конкретной ситуации действовал правильно и четко», — сказал Макарук.
Ранее стало известно, что за самоотверженные действия экипажа Ту-22 командование ходатайствовало перед Министром обороны Российской Федерации о представлении летчиков к государственным наградам.
Инцидент произошел 17 декабря. При выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт.
Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Максимальная взлетная масса — до 126 000 кг, максимальная скорость на высоте — до 2300 км/ч. Основными задачами самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.
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Теги:
Армия , Видео , Михаил Макарук , Астрахань
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