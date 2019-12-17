Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему

Полностью автоматизированный зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» будет создан через 10 лет. Об этом сообщил начальник отделения разработки вооружений и военной техники АО ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод» ГК «Ростех») Александр Савиных, передает телеканал «Звезда».

По словам Савиных, установка будет обладать искусственным интеллектом и сможет самостоятельно принимать решения об уничтожении целей. Работы по ее созданию уже ведутся. В настоящий момент разрабатываются системы автоматического наведения и сопровождения целей, а также ведутся работы по автоматизации и дистанционному управлению шасси.

«В настоящее время таких машин нет. Но я думаю, что лет 5-10 и они появятся», — рассказал Савиных.

По его словам, начало разработки машины во многом обусловлено актуальностью вопроса по защите объектов от беспилотников. Использовать для этих целей ракеты зачастую оказывается экономически нецелесообразно, в то время как боеприпас «Деривации» стоит значительно дешевле.