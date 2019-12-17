Почему российский корабль нервирует Америку

СМИ сообщили о «небезопасных маневрах» корабля ВМФ России вблизи США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» совершает опасное маневрирование в международных водах вблизи США, передают СМИ со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов. Уточняется, что корабль якобы не выходит на связь и не включает навигационные огни. «Виктора Леонова» при этом нередко замечают у американских берегов.

Американские официальные лица сообщили о небезопасных маневрах разведывательного корабля ВМФ России «Виктор Леонов» в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Об этом говорится в материале на сайте телеканала CNN. При этом корабль на протяжении последних нескольких дней находился вблизи побережья указанных американских штатов.

Официальные лица, имена и должности которых не уточняются, утверждают, что на корабле не включают некоторые навигационные огни в условиях ограниченной видимости из-за погодных условий и не отвечают на запросы проходящих в этом районе судов, которые пытаются установить расположение «Виктора Леонова», чтобы избежать столкновения.

Помимо этого, по сообщению источников телеканала, российский корабль осуществляет и «другие беспорядочные маневры».

Береговая охрана США предупреждает о присутствии российского корабля людей на судах, проходящих через этот район, указано в материале. Недалеко от него находится эсминец США, отметил представитель Пентагона

В публикации обратили внимание, что «Виктора Леонова» нередко замечают у Восточного побережья США еще с 2015 года. В январе прошлого года CNN сообщал, что этот корабль заметили в международных водах в данном районе — в 160 км от города Уилмингтон. При этом журналисты не уточнили, куда направлялся корабль. По словам источников, за несколько дней до этого «Виктор Леонов» покинул Порт-оф-Спейн — столицу карибского государства Тринидад и Тобаго.

Примерно в этот же период СМИ сообщили о российском корабле-разведчике, якобы появившемся у берегов США. Как передавало Washington Free Beacon со ссылкой на военные источники, «Виктор Леонов» прошел вдоль Атлантического побережья Соединенных Штатов. По мнению источников издания, целью похода был шпионаж за американскими ракетными субмаринами.

Комментируя эту ситуацию, глава пресс-службы Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) майор Мэри Рикс заявила РИА «Новости», что США признают право свободной навигации в международных водах.

«Мы знаем об этом корабле, но мы признаем права всех суверенных стран на свободную навигацию в международных водах и на посещение стран, с которыми у них есть соглашения», — подчеркнула Рикс.

Она уточнила, что США отслеживают все корабли в зоне ответственности NORTHCOM и NORAD, но отказалась комментировать, за какими конкретно кораблями следили.

В марте 2017 года Fox News передавал, что «Виктор Леонов» прошел в международных водах у берегов Восточного побережья США. Как сообщили телеканалу неназванные американские чиновники, в этот раз судно прошло в 23 милях (около 37 км) к юго-востоку от базы подлодок ВМС США Кингс-Бей в штате Джорджия. Они отметили, что корабль вернулся в воды у восточного побережья США после своей кратковременной остановки в Гаване за неделю до этого.

Собеседники подчеркнули, что «Виктор Леонов» не нарушает рубеж в 12 морских миль от берега, который отделяет территориальные воды США от международных.

Позже представитель Пентагона также констатировал, что российский корабль находился там правомерно.

В середине февраля того же года «Виктора Леонова» заметили в 112 км от побережья США у американского штата Делавэр. Как утверждали собеседники телеканала Fox News среди должностных лиц в Соединенных Штатов, «корабль-шпион» двигался на север вдоль восточного побережья США со скоростью десяти узлов. На тот момент в районе появления российского корабля находилась крупнейшая база военно-воздушных сил США.

По словам собеседников Fox News, такое присутствие российского корабля не вызвало у них «беспокойства». Тем не менее американские военные пообещали «пристально следить» за ним.

Средний разведывательный корабль «Виктор Леонов» — седьмой в серии проекта 864. Он вошел в состав флота еще в 1988 году. Ранее он носил имя «Одограф». Он был построен в польском Гданьске. Изначально входил в состав Черноморского флота, но в 1995 году его перевели на Северный флот.