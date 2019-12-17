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Политика

В США обвинили российский корабль в «опасных маневрах» 

Рамблер + ещё 2 52 минуты назад
У берегов США заметили российский разведкорабль
Фото: РИА Новости
Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает «небезопасные маневры» у побережья США. Об этом со ссылкой на чиновников и данные Береговой охраны сообщает CNN.
По утверждению официальных лиц, имена и должности которых не уточняются, «Виктор Леонов» ведет наблюдение у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. При этом на корабле не включают некоторые навигационные огни и не отвечают на запросы с проходящих в этом районе судов.
Кроме того, российский корабль осуществляет и «другие беспорядочные маневры», заявили источники телеканала.
В Береговой охране изданию пояснили, что все суда, проходящие поблизости, предупреждаются о российском корабле и его перемещениях. А представитель Пентагона заявил, что недалеко от него находится американский эсминец.
Телеканал напомнил, что корабль «Виктор Леонов» с 2015 года нередко замечают у Восточного побережья США.
«Рамблер» писал, что ранее отслеживающий перемещение кораблей сайт ItaMilRadar сообщил, что российское судно «Спасатель Демидов» в течение нескольких дней могло следовать в Средиземном море за американским авианосцем Harry Truman.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Армия , Войска , Оружие , США , Виктор Леонов , Пентагон , CNN
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