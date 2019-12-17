У берегов США заметили российский разведкорабль

В США обвинили российский корабль в «опасных маневрах»

По утверждению официальных лиц, имена и должности которых не уточняются, «Виктор Леонов» ведет наблюдение у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. При этом на корабле не включают некоторые навигационные огни и не отвечают на запросы с проходящих в этом районе судов.

Кроме того, российский корабль осуществляет и «другие беспорядочные маневры», заявили источники телеканала.

В Береговой охране изданию пояснили, что все суда, проходящие поблизости, предупреждаются о российском корабле и его перемещениях. А представитель Пентагона заявил, что недалеко от него находится американский эсминец.

Телеканал напомнил, что корабль «Виктор Леонов» с 2015 года нередко замечают у Восточного побережья США.

«Рамблер» писал, что ранее отслеживающий перемещение кораблей сайт ItaMilRadar сообщил, что российское судно «Спасатель Демидов» в течение нескольких дней могло следовать в Средиземном море за американским авианосцем Harry Truman.