США проследили за учениями России и Сирии

Американский «Посейдон» проследил за учениями России и Сирии

Американский патрульный противолодочный самолет «Посейдон» совершил полет над местом совместных морских учений России Сирии в Средиземном море. Об этом сообщает «Интерфакс».

Морской разведчик вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и затем три часа курсировал вдоль побережья Сирии. Отмечается, что периодически он приближался на расстояние около 50 километров к сирийской морской границе в районе порта Тартус и к российской авиабазе Хмеймим. Полет проходил на высоте шесть тысяч метров.

Ранее стало известно, что Военно-морской флот России и Военно-морские силы (ВМС) Сирии начали совместные учения в восточной части Средиземного моря. В маневрах задействованы российские надводные корабли, самолеты и ракетные катера Сирии. Также планировалось отработать борьбу с беспилотными летательными аппаратами и с незаконными вооруженными формированиями.

На побережье Сирии расположены российская авиабаза Хмеймим и база Военно-морского флота в порту Тартус.